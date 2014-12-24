أمن السلطة يستدعي صحفية فلسطينية من جنين

استدعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، صحفية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة للحضور لمقرّها في المدينة، اليوم الأربعاء (24|12).



وأفادت الصحفية الفلسطينية، إيمان السيلاوي، بأن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة استدعاها مساء أمس الثلاثاء للحضور إلى مقرّه في مدينة جنين اليوم، على خلفية منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعلنت السيلاوي في منشور لها علىا موقع "فيسبوك"، عن رفضها للاستدعاء وامتناعها عن الاستجابة لطلب المقابلة.



ويشار إلى الصحفية إيمان سيلاوي من جنين، هي ناشطة في مجال إعلام الأسرى والدفاع عن قضيتهم، وتعمل في شبكة "سراج" الإعلامية الفلسطينية.