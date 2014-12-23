مسؤول صهيوني: الحكومة تضخ ملايين الدولارات لصالح مستوطنات الضفة

ضخت حكومة الاحتلال ملايين الدولارات لتشييد مبان عامة وطرق داخل مستوطنات يهودية في الضفة الغربية قبل الانتخابات العامة، حسبما قال مسؤول إسرائيلي.

وأضاف المسؤول اليوم الثلاثاء أن هذه الأموال خصصها وزير المالية السابق يائير لبيد، الذي أقيل من منصبه أوائل هذا الشهر في خطوة ساعدت على الدفع لانتخابات مبكرة، وتحدث المسؤول شريطة عدم ذكر اسمه.

وطلب لبيد من المدعى العام الاسرائيلى هذا الأسبوع وقف ضخ هذه الأموال، قائلا إن هذا الإجراء له دوافع سياسية قبل الانتخابات المقررة فى مارس المقبل، ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، جزءا من دولتهم المستقبلية. ويعارض المجتمع الدولي بناء المستوطنات الإسرائيلية.