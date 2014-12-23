مايكروسوفت: مليون ونصف اختبروا ويندوز 10

قالت شركة مايكروسوفت ان أكثر من 1.5 مليون مستخدم قاموا بتسجيل أسمائهم وتجربة النسخة التجريبية بإصداراتها المختلفة لنظام التشغيل المقبل "ويندوز 10"، مشيرة إلى أن 30% منهم يقومون باستخدامها يوميا.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية" ان مايكروسوفت، أوضحت في رسم بياني، أن "ويندوز 10" يسجل معدلات استخدام جيدة بالمقارنة مع النسخ التجريبية لأنظمة التشغيل السابقة مثل "ويندوز 7" و "ويندوز 8" و"ويندوز 8.1".

وأعرب رئيس فريق البيانات لدى قطاع أنظمة التشغيل في مايكروسوفت، غابرييل أول، عن امتنانه لتقارير المستخدمين التي تم إرسالها سواء بشكل أوتوماتيكي أو يدوي، وفقا لما جاء على موقع "VentureBeat" المتخصص.

وساهمت هذه التقارير في نجاح مايكروسوفت في علاج نحو 1300 عيب تقريبا، بحسب بيان الشركة.

ومن المتوقع أن تصدر نسخة جديدة بعد شهر تقريبا، متزامنة مع أحد المؤتمرات التي تنظمها لـ "ويندوز 10" في 21 يناير المقبل، خصوصا أن الشركة وعدة بالمزيد من التطويرات والخصائص الجديدة في المستقبل القريب.

وكشفت مايكروسوفت عن النظام الجديد في نهاية سبتمبر الماضي، وطرحت في الأول من أكتوبر النسخة الاستعراضية وتوالت التحديثات عليها في إصدارات مختلفة، لإتاحة الفرصة للمستخدمين لتجربته والاستفادة منهم بعملية التقييم، ومن المقرر أن يشهد عام 2015 طرح النسخة النهائية من النظام.