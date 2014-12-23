مصادر: داخلية رام الله تلغي اعتماد توكيلات 65 محامياً بغزة الخاصة بجوازات السفر

حصلت "وكالة فلسطين اليوم" من مصادر خاصة على نسخة من كتاب صادر عن وزارة الداخلية في رام الله موجه إلى نقابة المحامين في غزة، يتضمن إلغاء اعتماد 65 محامياً عضواً في النقابة، وعدم قبول وكالاتهم الخاصة عن موكليهم أو تواقيعهم بصفتهم محامين وكلاء على معاملات جوازات السفر الخاصة بمواطني قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الخاصة لـ"فلسطين اليوم" ان وزارة الداخلية في رام الله بدأت منذ أكثر من عام في وقف اعتماد توكيلات محامين والذين اجتازوا المؤهلات اللازمة لمنحهم التوكيلات القانونية لمعاملات جوازات السفر الخاصة بمواطنين في غزة.

وأشارت المصادر القانونية ان وقف التوكيلات جاء بطريقة "غير قانونية"، وتتنافى مع الأصول والطريقة المتعارف عليها، موضحة ان الداخلية لم تُبدي أسباب على تجميد التوكيلات خاصة من ضمنهم محامين معروفين كبار.

"فلسطين اليوم" تواصلت مع مصدر في ووزارة الداخلية في رام الله والذي رفض ذكر اسمه للوقوف حول وقف اعتماد تواقيع 65 محامياً على معاملات جوازات السفر الخاصة بمواطني قطاع غزة، والتي أوضحت ان القرار جاء قانوني.

وأوضح المصدر أن الإشكالية تكمن في خروقات اقترفها عدد من المحامين عند حدوث التوكيلات، فيما نفى المحامون حدوث أية خروقات، مشيرينَ أنها كانت تأتي وفق اللوائح والقوانين المتعارف عليها.

وأشار المحامون أن داخلية رام الله لا تعطي ردود واضحة حول عدم وقف اعتماد التوكيلات، مطالبين عطوفة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بضرورة متابعة الموضوع من طرفهم لم يمثل انتهاك لحقوق المحامين الواردة أسمائهم.

وتتحفظ وتحتفظ وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على الوثيقة التي حصلت عليها حفاظاً على الأسماء الواردة وللابتعاد عن مواطن التشهير.





