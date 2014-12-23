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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مسؤول في السلطة يصدر قرارا بإعادة فتح مكاتب « الشؤون المدنية » في غزة

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 07:42 - 23 ديسمبر 2014
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قالت مصادر في السلطة الفلسطينية، إن رئيس "هيئة الشؤون المدنية" حسين الشيخ أصدر تعليماته بإعادة فتح مكاتب الوزارة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء (23|12)، "نزولا عند رغبة القطاع الخاص وتمشيا مع حاجة المرضى و المواطنين الماسة لخدمات الهيئة في قطاع غزة".
واستنكر الشيخ في بيان صحفي تلقته "فلسطين اليوم" ما حدث لمكاتب الهيئة في قطاع غزة "التي تعرضت للهجوم من قبل مجموعة من المارقين الخارجين عن القانون" حسب وصفه.

ودعا الشيخ إلى تضافر كل الجهود من أجل تسهيل مهام عمل الوزارات والهيئات للنهوض بأفضل مستوى لتقديم الخدمات إلى أهلنا في قطاع غزة وتوفير الأجواء المناسبة لسرعة إعادة الإعمار.

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