مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماع تشاوري حول مشروع « القرار الفلسطيني »

كشف السفير احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية، عن عقد اجتماع تشاوري لمجلس جامعة الدول العربية، غد الاربعاء على مستوى المندوبين الدائمين، بحضور الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية.

وأوضح - في تصريحات صحفية أن الاجتماع سيناقش المشاورات الجارية في مجلس الامن، من قبل المجموعة العربية، التي يقودها مندوب الاردن - العضو العربي في المجلس - حول مشروع القرار المقدم لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين، وفق جدول زمني محدد، لافتًا الى أن الامين العام سيطلع المندوبين على نتائج اتصالات الوفد الوزاري العربي لكل من باريس، ولندن، والتي تركزت حول القضية الفلسطينية، بالاضافة الى دعم خطة التحرك الفلسطيني في مجلس الامن.