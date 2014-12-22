استطلاع: حزب العمل يتفوق على حزب الليكود برئاسة نتنياهو



أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة الكنيست التلفزيونية حصول حزب العمل على 23 مقعد، في حين حصل في الاستطلاع حزب الليكود على 21 مقعد وحصل حزب البيت اليهودي الترتيب الثالث والذي حصل على 16 مقعد.

ووفقا لاستطلاع فإن حزب يش عاتيد برئاسة يائير لابيد يحصل على 11 مقعد وحزب موشيه كحلون حصل على 9 مقاعد في حين حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة افيغدور ليبرمان حصل على 7 مقاعد.

فيما يحصل وفقاً للاستطلع فإن حزب ميرتس 7 مقاعد ويهودتا هتوراه 7 مقاعد وحزب ايلي يشاي المنشق عن شاس حصل على خمس مقاعد وحزب حداش 5 مقاعد وحزب بلد أيضا سيحصل على النسبة المطلوبة لدخول الانتخابات.