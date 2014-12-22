سلطة النقد تطلق حملة توعية بمخاطر كفالة القروض الشخصية

أطلقت سلطة النقد اليوم الاثنين، حملة توعية مصرفية للمواطنين بعنوان 'المخاطر التي قد تنجم عن كفالة قروض أشخاص آخرين' من خلال الصحف والإذاعات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي واعداد نشرة تثقيفية بالخصوص.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص سلطة النقد على توعية جمهور المواطنين بالمخاطر الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لكفالة القروض الشخصية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق كفلاء المقترضين من الجهاز المصرفي ومؤسسات الاقراض المتخصصة، وتوعيتهم بالتزاماتهم المادية والقانونية اتجاه كفالتهم لقروض أشخاص آخرين.

وتشير المؤشرات الاحصائية ذات العلاقة الى تنامي ظاهرة كفالة القروض الشخصية في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة زيادة بلغت حوالي %119، حيث تعتبر الكفالة احياناً في مجتمعنا هي إحدى مظاهر المجاملة الاجتماعية لكنها باهظة الثمن في العديد من الحالات.

وتم اعتماد شعار للحملة بعنوان 'قف فكر قبل أن تقرر'، وتناولت الحملة تعريف المواطنين بمخاطر كفالة القروض الشخصية وتقديم الارشادات الواجب اتباعها والتحقق منها عند اتخاذ قرار بتقديم كفالة لقروض أشخاص آخرين.