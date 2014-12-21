لقاء مرتقب بين أمير قطر والسيسي في الرياض

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن مصادر لم تسمها أن لقاء مرتقبا سيجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الرياض، تحت رعاية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنهاء الخلاف بين القاهرة والدوحة.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء سيناقش الملفات العالقة بين البلدين ، ومن أهمها موقف قطر من أحداث 30 حزيران المصرية ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

وباركت السعودية أمس خطوات توطيد العلاقات بين القاهرة والدوحة، بعد استقبال السيسي لكل من خالد بن عبد العزيز التويجري المبعوث الخاص للعاهل السعودي رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين ، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المبعوث الخاص للشيخ تميم.

وأعلن بيان أصدره الديوان الملكي السعودي استجابة القاهرة والدوحة لدعوة المصالحة السعودية تقديرا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين "التي دعا فيها أشقاءه في كلتا الدولتين لتوطيد العلاقات بينهما وتوحيد الكلمة وإزالة ما يدعو إلى إثارة النزاع والشقاق بينهما".