كاسياس قائد برتبة « 8 نجوم »

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تتويج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب كأس العالم للأندية بالمغرب لأول مرة في تاريخه بالفوز على سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين لسيرخيو راموس وجاريث بيل بطريقة خاصة تجاه الحارس العملاق إيكر كاسياس حامي عرين الفريق الملكي.

الصحيفة أشارت إلى أن كاسياس بات أول قائد لفريق في العالم يحمل 8 كؤوس مختلفة، ففي 2008 حمل شارة قيادة منتخب إسبانيا بعد استبعاد زميله في الريال راؤول جونزاليس، من القائمة التي خاضت نهائيات أمم أوروبا في سويسرا والنمسا التي توج بها منتخب "اللاروخا" بالفوز على الألمان 1-0، قبل أن يعود كاسياس ليحمل نفس الكأس في يورو 2012 بأوكرانيا وبولندا بفوز كاسح علي إيطاليا في النهائي، إضافة إلى تتويجه بكأس العالم لأول مرة في تاريخ بلاده بالفوز على هولندا بهدف أندريس إنييستا الشهير في الوقت الإضافي في البطولة التي استضافتها جنوب أفريقيا.

وعلى مستوى الفريق الملكي، بات كاسياس قائداً له بعد رحيل الثنائي جوتي وراؤول في صيف 2010، وفي أول موسم توج الميرينجي بكأس ملك إسبانيا، كما فاز بالدوري والسوبر الإسباني في 2012، إضافة إلى بطولة كأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وأخيراً كأس العالم للأندية هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرصة ما زالت مواتية لإيكر كاسياس لتعزيز هذا الرقم القياسي، حيث أن ريال مدريد يتصدر الدوري، وتأهل لدور ال16 لكأس ملك إسبانيا، وصعد لنفس المرحلة في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه فريق شالكة الألماني.

ولفتت "ديلي ميل" إلى أن كاسياس خاض أمس مباراته رقم 700 بقميص النادي الملكي، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتي الفريق بمونديال الأندية أمام كروزل أزول المكسيكي 4-0 وسان لورنزو 2-0، إضافة إلى أن شباكه لم تهتز سوى بسبعة أهداف فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم.