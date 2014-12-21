السجن 10 سنوات لمصري متهم بالتجسس لصالح « اسرائيل »

اصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بالسجن 10 سنوات على مصري بعد ان ادانته بالتجسس لصالح اسرائيل كما حكمت غيابيا على اسرائيليين اثنين بالسجن المؤبد (25 عاما)، بحسب وسائل الاعلام.

واصدرت محكمة بورسعيد (على البحر المتوسط) حكمها في ساعة متأخرة مساء السبت على المصري محمد علي عبد الباقي الذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية وعلى “اثنين من ضباط الموساد”، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.

ووفق الوكالة فان عبد الباقي، الذي كان مديرا لفرع شركة خدمات بحرية في بورسعيد، نقل الى ضابطي الموساد الاسرائيليين “معلومات هامة وحيوية تضر بالامن القومي للبلاد بشأن انتشار القوات البحرية المصرية وبشأن ميناء بورسعيد”.

وقالت الوكالة ان عبد الباقي اتصل في العام 2011 باجهزة الامن الاسرائيلية مؤكدا ان لديه معلومات قد تهمهم ورد الاسرائيليون عليه وتمت اول مقابلة معه في اذار/مارس 2012 في سفارة اسرائيل في تايلاند.

واضافت الوكالة انه تم تكليف عبد الباقي من قبل اجهزة الامن الاسرائيلية ب “جمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد ومسؤوليه وبمراقبة السفن الايرانية والعسكرية المصرية والاجنبية التي تعبر قناة السويس″.

وتابعت الوكالة ان التحقيقات كشفت ان عبد الباقي حاول الاتصال باجهزة المخابرات الايرانية والسورية وكذلك بحزب الله اللبناني لعرض خدماته عليهم.

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قضت في اب/اغسطس الماضي بسجن مهندس اتصالات اردني عشر سنوات بعد ان دانته بالتجسس لصالح اسرائيل. وفي القضية نفسها صدر حكم غيابي على اسرائيلي تم وصفه بانه ضابط مخابرات اسرائيلي.

يذكر ان مصر والاردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا معاهدة سلام مع اسرائيل.