الأسرى للدراسات : مؤتمر سويسرا محطة في إرغام« إسرائيل » للالتزام بحقوق الأسرى

ثمن مركز الأسرى للدراسات المبادرة السويسرية بتنظيم مؤتمر دولي بمشاركة 126 دولة من أجل احترام اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تلبية لدعوة فلسطينية لحماية المدنيين أثناء النزاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأشار الخبير في شؤون الأسرى الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن فتح ملف حماية اتفاقية جنيف على المستوى الدولي يفضح دولة الاحتلال التي تنتهك كل مواد الاتفاقية الدولية بلا استثناء بحق الأسرى الفلسطينيين ، في قضايا الاعتقال ، والتعذيب أثناء التحقيق ، وحقوق الأسرى الأساسية في الرعاية الصحية وتأمين الزيارات وشروط أماكن الاعتقال وجمع الأقارب والمحاكم العادلة و تسليم الجثامين والكانتين والتغذية و التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس وكل ما يتعلق بشروط الاعتقال .

وطالب حمدونة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ، وانصياعها للالتزامات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية .