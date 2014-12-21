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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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شتاينس لليفني : توجهك لكيري تدخل في الانتخابات « الإسرائيلية »

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 09:26 - 21 ديسمبر 2014
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وجه يوفال شتاينس وزير الشؤون الاستراتيجية انتقادات لمطلب عضو الكنيست تسيبي ليفني من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ان يعمل على تأجيل عرض المطلب الفلسطيني على مجلس الأمن للإعلان عن انتهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية إلي بعد الانتخابات "الإسرائيلية" في مارس المقبل .

الانتقادات وفقا لموقع والا نيوز تعود لكي لا ينجح نتنياهو وبينت في الانتخابات.

وقال شتاينس ان ليفني ورئيس حزب العمل يتسحاك هيرتسوغ لا يفهمون بأن وجود دولة فلسطينية في الشرق الأوسط يعني كارثة "لإسرائيل" , فدعوة ليفني لمسؤولين أجانب يعتبر بمثابة تدخل في الانتخابات الإسرائيلية .

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