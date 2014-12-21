السيسي يعين فوزي رئيساً للمخابرات بدلاً من التهامي‏

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية نقلا عن مصادر رسمية بتعيين اللواء خالد فوزى رئيس جهاز الأمن القومى، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة المصرية، بدلاً من اللواء محمد فريد التهامى رئيس الجهاز السابق.



وسيؤدي اللواء خالد فوزى، رئيس جهاز المخابرات الجديد، اليمين الدستورية صباح اليوم الأحد، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى.



وكان اللواء خالد فوزى يترأس هيئة الأمن القومى خلفًا للواء مصطفى عبد النبى، وعمل مستشارًا لرئيس الجهاز منذ ثلاث شهور، وساهم فى القبض على كل قضايا التجسس عقب ثورة 25 يناير، حيث كان مشرفًا عليها جميعًا ولعل أهمها قضية "جرابيل".



تخرج فوزى فى سلاح المشاة أواخر السبعينيات، وعمل فى القوات المسلحة، قبل أن يلتحق بجهاز المخابرات العامة برتبة نقيب، تدرج فوزى فى كل المناصب الحتمية داخل الجهاز حتى وصل لمدير هيئة الأمن القومى، حيث كان مشرفًا على قضايا التجسس فى الثورة ومنها قضية إيلان جرابيل الجاسوس الإسرائيلى فى ميدان التحرير.