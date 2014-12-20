الأمم المتحدة: على « إسرائيل » تعويض لبنان بـ 850 مليون دولار

أقرت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ليلة "السبت" قرارا بأغلبية ساحقة يلزم "إسرائيل" بتعويض لبنان بمبلغ 850 مليون دولار عن الأضرار البيئية التي لحقت به نتيجة العدوان الإسرائيلي المعروف باسم حرب لبنان الثانية الذي وقع عام 2006 .

وصوت لصالح القرار 170 دولة مقابل 6 دول فقط عارضته هي "إسرائيل"، الولايات المتحدة، كندا، استراليا، جزر مارشال وأخيرا "مايكرونيزيا".

وتتعلق التعويضات الواردة في نص القرار بالغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت خزانات النفط التي دمرتها "إسرائيل" خلال الحرب .

بدورها قالت "إسرائيل" وفي إشارة منها لرفضها المطلق للقرار بأنه من النوع الذي اعتادت عليه ولن يأتي بجديد .

