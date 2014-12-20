صور: الجهاد تكرم الفائزين بمسابقة القدس الثقافية برفح

كرمت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح الطلبة الفائزين في مسابقة "لن ننساك يا أقصى".

وحضر الاحتفال الذي نظم في مسجد العودة وسط مدينة رفح القيادي بالحركة درويش الغرابلي, و عدد من مسؤولي العمل السياسي بالحركة, ولفيف من كوارد ومناصري الجهاد.

وأكد الشيخ درويش الغرابلي "أن المسجد الأقصى باركه الله عزو وجل في صدر سورة الإسراء فجعل منه حرمة تستوجب منا الدفاع عنه والذود عن مقدساته وعدم التفريط به.

وأضاف:" برغم تدنيس المسجد الأقصى وتهويد الأرض وتشريد أهلنا وهدم منازلهم بالمدينة, إلا أن الأحرار خرجوا لاسيما أهل القدس ليدافعوا عن القدس ومقدساتها فهب معتز حجازي وإبراهيم العكاري وماهر وغسان وعدي أبو جبل بالقنص والطعن والدهس ليؤكدوا صدق وفاءهم وانتمائهم لفلسطين ولمسرى الحبيب المصطفى .

وقال: "كما لفلسطين والأقصى حرمة أيضاً لأسرانا البواسل حرمة تتطلب أن تكون قضيتهم من أولويات جهادنا وثوابتنا لتحرير قيدهم والإفراج عنهم.

وشدد الغرابلي أن عهد الشهداء ودماءهم أمانة أؤتمنا عليها ولن تذهب هدراً, وهي الوقود الذي نستمد منه عزيمة الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.

من جهته, أوضح أ. أبو عبد الله جودة أحد القائمين على المسابقة أنها جاءت كنافذة لإيصال صوت الأقصى المحتل والمسلوب, وإنعاش ذاكرة الشباب وتسليط الضوء على واقع الانتهاكات والظروف الراهنة التي تمر بها المدينة المقدسة.

من جانبه, أشار محمد الغوطي مسؤول ملف المساجد في الجهاد برفح أن هذا التكريم للفائزين يأتي في إطار سعي الحركة الحثيث لإنشاء جيل مجاهد يحمل همَّ فلسطين وهم الأقصى, وحرصها الشديد على تعريف الشباب بمكانة القدس وعظمتها .

وفي ختام الحفل وزعت اللجنة المنظمة جوائز على الفائزين في المسابقة وهم عشرة من مختلف مناطق المدينة، وتنوعت مشاركاتهم ما بين الرسم والقصة القصيرة والبحث العلمي.























