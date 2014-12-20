زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

فتحت الزوارق الحربية "الإسرائيلية"، صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه عدة مراكب للصيادين قبالة سواحل منطقة السوادنية شمال غرب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن إطلاق النار استهدف مراكب صيد صغيرة "حسكات" كانت تبحر في منطقة السودانية، مشيرين إلى أن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية من نوع اف 16 قد شنت غارةً، فجر اليوم السبت، استهدفت محررة حطين غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .

وأكد مراسلنا أن طائرات اف 16 حلقت على مسافات منخفضة في أجواء القطاع حيث أطلقت صاروخين تجاه محررة حطين في مدينة خانيونس مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المناطق الغربية الشمالية من المدينة .



