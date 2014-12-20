ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 07:46 - 20 ديسمبر 2014
مشاركة

فتحت الزوارق الحربية "الإسرائيلية"، صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه عدة مراكب للصيادين قبالة سواحل منطقة السوادنية شمال غرب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن إطلاق النار استهدف مراكب صيد صغيرة "حسكات" كانت تبحر في منطقة السودانية، مشيرين إلى أن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية من نوع اف 16 قد شنت غارةً، فجر اليوم السبت، استهدفت محررة حطين غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .

وأكد مراسلنا أن طائرات اف 16 حلقت على مسافات منخفضة في أجواء القطاع حيث أطلقت صاروخين تجاه محررة حطين في مدينة خانيونس مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المناطق الغربية الشمالية من المدينة .


متعلقات