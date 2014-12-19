تركيا تشيد بقرار المحكمة الأوروبية رفع اسم « حماس » من قائمة الإرهاب

أكدت تركيا أن قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي أصدرته أمس الأربعاء، برفع اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية يعد قرارًا إيجابيًا.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، "تانجو بيلغيج"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن القرار يشكل تطورًا إيجابيًا، لافتًا إلى أن الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية واضح، مؤكدًا أن أولويات تركيا هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار "بيلغيج" إلى أن تركيا وإيران تبادلتا الآراء حول الأزمة السورية خلال زيارة وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" إلى طهران أمس، مضيفًا أن الوزير التركي أكد خلال لقاءاته الثنائية في طهران أن "النظام السوري فقد شرعيته، في الوقت الذي لا يتوافقون في الرأي مع إيران بهذا الخصوص، إلا أن قنوات الحوار مفتوحة".

ولفت الناطق باسم الخارجية إلى أن المشاورات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص تدريب المعارضة السورية المعتدلة في تركيا لا تزال مستمرة، قائلاً: "من الصعب القول أنه تم الانتهاء من كل شيئ".