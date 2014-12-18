إمدادات لقوات « حفتر » واشتباكات بين قواته

اندلعت اشتباكات مسلّحة في بنغازي بمنطقة الصابري، أسفرت عن مقتل اثنين من قوات ما يُعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي وجرح ثالث، إضافةً إلى مقتل عددٍ من الجنود التابعين لقوات اللواء المتقاعد خليفة "حفتر" وجرح آخرين.

وعقب الاشتباكات، تمكّنت قوات "حفتر" من إدخال دبابتين إلى شوارع العلوة، بحي الزريريعية، حاولتا التوغّل داخل الصابري، لكن قوات من مجلس شورى ثوار بنغازي، أجبرت الدبابتين على التراجع.

وفي هذا السياق، رصد مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي، حوالى ستين مقاتلاً من قوات "حفتر"، تمركزوا في منطقة عمارات السبخة بمنطقة البركة، فيما يبدو أنّهم كانوا يستعدّون لتنفيذ هجوم.

إلى ذلك قامت طائرة عمودية تابعة للواء حفتر، بقصف محيط اشتباكات تشهدها منطقة سيدي فرج، المحاذية لمنطقة بنينا، والتي أتت على خلفية محاولة قوة تابعة لمجلس الثوار بالتقدم صوب منطقة بنينا، وتمكنها خلال ذلك من تدمير دبابة تابعة لقوات حفتر.

كما شهد عدد من شوارع مدينة بنغازي اشتباكات عنيفة في وسط المدينة، بين قوات حفتر وقوات مجلس الثوار. وقد استعانت قوات "حفتر" في هذه المواجهات بدبابة وراجمة صواريخ، تطلق قذائفها بشكل عشوائي على مواقع مقاتلي مجلس الثوار.

هذا وأكّد شهود عيان دخول حوالى عشرين سيارة مسلّحة تابعة لقوات "حفتر"، تحمل أسلحة رشاشة إلى مدينة بنغازي، عبر مدخلها الشرقي، مصحوبةً بعدد من سيارات الإسعاف. وقد اتّجه جزء من هذه السيارات صوب منطقة اللثامة، المجاورة بشكل مباشر لمنطقة الصابري، في حين توجّهت مجموعة أخرى من هذه السيارات باتجاه منطقة المساكن، التي تتمركز فيها قوات تابعة لحفتر.

كذلك تردّدت أنباء عن اشتباكات عنيفة بين عسكريين تابعين لأحد قادة قوات حفتر "فرج البرعصي"، ومسلحين تابعين لـ"صلاح بولغيب"، أحد كبار داعمي ومقاتلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في منطقة حي السلام بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي. وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية قيام عسكريين تابعين للبرعصي، بالهجوم على مقر يتخذه بولغيب حيث اختطفوا شخصين منه.

العربي الجديد