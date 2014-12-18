مجلس النواب اليمني يمنح ثقته لحكومة بحاح

منح مجلس النواب اليمني الخميس، الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها خالد بحاح.

وكان مجلس النواب اليمني فشل الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول في منح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك لرفض نواب حزب المؤتمر الشعبي العام التصويت احتجاجا على إغلاق مقر الحزب في عدن، كبرى مدن الجنوب.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول أن حكومته لن تسمح بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة.

وشدد بحاح على أن حكومة الكفاءات الوطنية التي يرأسها لن تقبل أن تكون صورية ولن تقبل "بتمزيق البلد بين التجاذبات السياسية"، مشيرا إلى أن حكومته مستعدة للانسحاب "إذا كان الطرف الآخر مستعدا لتحمل المسؤولية".

كما قال رئيس الوزراء إن ما يحدث في الشارع من اعتداء على مسؤولي وموظفي الدولة واقتحام لمؤسساتها والتدخل في عملها والتهجم على القطاع الخاص هو انعكاس للخلافات السياسية والتي من المفترض أن تنأى بنفسها عن الحكومة باعتبارها حكومة لجميع اليمنيين مهمتها تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي في اليمن.. لافتا إلى أن مثل هذه الأعمال لا تبررها أي حجج.

وحذر بحاح من أن الخاسر من هذه الأعمال غير المسؤولة من قبل "الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن".