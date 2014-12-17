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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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هل يؤثر قرار شطب حماس من قائمة « الارهاب » في سياسات الحركة؟

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 18:55 - 17 ديسمبر 2014
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استبعد الدكتور علاء أبو طه، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي أن يؤثر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفع حركة "حماس" من قائمة التنظيمات"الإرهابية" للاتحاد الأوروبي في سياسات الحركة.

و قال ابو طه في حديث خاص لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" مساء اليوم الاربعاء بأن تصنيف حركة حماس "ارهابية" لم يؤثر على سياسات الحركة في الماضي، و بالتالي لن يؤثر عليها شطبها من هذه القائمة في الوقت الراهن.

و أضاف أن القرار هو عمل انفرادي تتحكم به رؤية الدولة وحدها، و لن يلزم به أحد سوى من أصدره، و بالتالي فإن القرار لن يؤثر على الموقف السياسي أو على مجمل القضايا على الساحة الفلسطينية".

و أوضح بأن القرار جاء لإعادة الدور الأوروبي في النزاع القائم في الشرق الأوسط، و هو بمثابة رسالة لـــ "اسرائيل" بأن العالم ذاق ذرعاً بالتعنت و الصلف الاسرائيلي و الاستيطان، لافتاً الى أن القرار سيكون عمل تقوم به الدول وفقاً لحساباتها الخاصة، و خصوصاً أنه يأتي بعد سلسلة اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية.

و دعا ابو طه الجانب الفلسطيني لاستثمار هذا القرار دبلوماسياً، لانتزاع مواقف اكثر قوة على الساحة الدولية، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، من خلال المحاكم الدولية أو المنظمات الدولية، و أن يكون هناك توازناً في خطابنا بلغة المصالح مع الأوروبيين، حتى ترجع اوروبا لتتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في الشرق الأوسط.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت اليوم الأربعاء (17|12)، قرارًا برفع حركة "حماس" من قائمة التنظيمات"الإرهابية" للاتحاد الأوروبي.

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