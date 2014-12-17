هل يؤثر قرار شطب حماس من قائمة « الارهاب » في سياسات الحركة؟

استبعد الدكتور علاء أبو طه، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي أن يؤثر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفع حركة "حماس" من قائمة التنظيمات"الإرهابية" للاتحاد الأوروبي في سياسات الحركة.

و قال ابو طه في حديث خاص لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" مساء اليوم الاربعاء بأن تصنيف حركة حماس "ارهابية" لم يؤثر على سياسات الحركة في الماضي، و بالتالي لن يؤثر عليها شطبها من هذه القائمة في الوقت الراهن.

و أضاف أن القرار هو عمل انفرادي تتحكم به رؤية الدولة وحدها، و لن يلزم به أحد سوى من أصدره، و بالتالي فإن القرار لن يؤثر على الموقف السياسي أو على مجمل القضايا على الساحة الفلسطينية".

و أوضح بأن القرار جاء لإعادة الدور الأوروبي في النزاع القائم في الشرق الأوسط، و هو بمثابة رسالة لـــ "اسرائيل" بأن العالم ذاق ذرعاً بالتعنت و الصلف الاسرائيلي و الاستيطان، لافتاً الى أن القرار سيكون عمل تقوم به الدول وفقاً لحساباتها الخاصة، و خصوصاً أنه يأتي بعد سلسلة اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية.

و دعا ابو طه الجانب الفلسطيني لاستثمار هذا القرار دبلوماسياً، لانتزاع مواقف اكثر قوة على الساحة الدولية، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، من خلال المحاكم الدولية أو المنظمات الدولية، و أن يكون هناك توازناً في خطابنا بلغة المصالح مع الأوروبيين، حتى ترجع اوروبا لتتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في الشرق الأوسط.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت اليوم الأربعاء (17|12)، قرارًا برفع حركة "حماس" من قائمة التنظيمات"الإرهابية" للاتحاد الأوروبي.