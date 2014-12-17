ارتفاع عدد الأسيرات بـ « هشارون » إلى 21

أفاد نادي الأسير، الأربعاء، بارتفاع عدد الأسيرات في سجن "هشارون" إلى 21 أسيرة، بينهن ثلاث أسيرات قاصرات.

وذكر النادي في بيان صحفي، أن القاصرات الثلاث، هن: ديما سواحرة، وهالة مسلم، ويثرب ريان.

وأضاف أن الاحتلال يواصل اعتقال 4 أسيرات من الخليل وهن: إحسان دبابسة، ونهيل أبو عيشة، وهالة مسلم، روان سمحان، و3 أخريات من نابلس هن: وئام عصيدة، وسماهر عز الدين، وفلسطين نجم، ومن رام الله أربع أسيرات، وهن: فداء سليمان، وبشرى الطويل، ولينا خطاب، وثريا البزار.

أما من القدس، يتواجد في سجون الاحتلال ثلاث أسيرات هن: شيرين العيساوي، وديما سواحرة، ويثرب ريان)، ومن جنين منى قعدان، وياسمين شعبان، وفداء الشيباني، وثلاث أسيرات من طولكرم، هن رسمية بلاونة، ودنيا واكد، وأسماء بلحاوي.