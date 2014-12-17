علماء يحذرون من انتهاء الحياة على كوكب الأرض قريبا

أكد تقرير علمي أن معدل الانقراض الحالي بلغ 41% للنباتات و26% للثدييات و13% للطيور، ما رأى فيه العلماء القائمون عليه مؤشرا لانتهاء مظاهر الحياة على كوكب الأرض بعد 100 عام، كحد أقصى.

ونشرت دورية "Nature " (الطبيعة) العلمية التقرير الذي يحذر من انتهاء الحياة على كوكبنا بانقراض 75% من المخلوقات، وذلك بسبب التغييرات المناخية "الناجمة عن ممارسات الإنسان نفسه".

ويلفت العلماء الانتباه إلى أن المحاولات التي تتخذها الجهات المعنية بهدف الحيلولة دون اختفاء الحيوانات المهددة بالانقراض، لا تجدي نفعا، ما يعني أن ذلك يؤدي إلى تداعيات تتجاوز بقاء الأمور على حالها.

ويشير العلماء إلى أهم 3 عوامل من شأنها أن تؤدي إلى نهاية العالم، وهي التلوث وتغير المناخ والصيد الجائر.

كما حذر العلماء القائمون على التقرير من أنه في حال عدم اتخاذ الخطوات الكافية في المستقبل القريب جدا، فإن كوكب الأرض سوف يكون على موعد مع ما هو أسوأ من انقراض بعض الأنواع.