اقتحامات جديدة من الجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الاقصى

يشهد المسجد الأقصى المبارك، في هذه الأثناء، اقتحامات جديدة من عناصر الجماعات اليهودية المتطرفة، من باب المغاربة، تحرسها قوات معززة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأوضح مراسلنا بأن الاقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتنفذ جولات استفزازية ومشبوهة في أركان ومرافق المسجد المبارك.

ويتواجد في المسجد عشرات المصلين وطلبة مجالس العلم وطلبة مدارس القدس، رغم احتجاز شرطة الاحتلال بطاقات الشبان والنساء على بوابات المسجد الرئيسية الى حين خروج أصحابها من المسجد.

وكانت البلدة القديمة في القدس المحتلة قد شهدت الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين الشبان الغاضبين وقوات الاحتلال، على خلفية استشهاد الشاب محمود عبد الله عدوان من مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة فجر أمس.

وقال مراسلنا، إن المواجهات تركزت في شارع الواد الممتد من منطقة باب العامود والمُفضي إلى بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وامتدت المواجهات إلى العديد من أزقة وحارات البلدة القديمة، لا سيما في حارتي السعدية وباب حطة، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة وأعيرة مطاطية، وتسببت بإصابة عشرات المواطنين باختناقات شديدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين خلال دهمها عدة أحياء وبلدات في القدس المحتلة.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان تأكيدهم اعتقال قوات الاحتلال فجر اليوم للشاب اسماعيل محمد المصري، بعد دهم منزله بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد الطويل بعد دهم منزله بحي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال، اعتقلت اليوم الأربعاء، الشاب ابراهيم أسامة البطة، 21 عاما، من منزله بحي سويح ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

واقتادت قوات الاحتلال المعتقلين الى مراكز توقيف وتحقيق تابعة للاحتلال في القدس.