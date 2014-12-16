المقاومة تعتقل عميل راقب أسلحة القسام خلال العرض الأخير

قالت مصادر أمنية فلسطينية إن المقاومة ألقت القبض على عميل كانت مهمته متابعة الأسلحة التي عرضتها كتائب القسام خلال العرض العسكري في ذكرى انطلاقة حركة حماس.

وأشارت المصادر إلى أن الاعترافات الأولية للعميل تشير إلى أنه تم تكليفه من قبل ضابط المخابرات بمتابعة أين ستذهب الأسلحة التي كشفت عنها كتائب القسام وأين سيتم اخفاؤها.

وتشير مصادر أمن المقاومة إلى أن عيون رجال المقاومة كانت يقظة في الميدان خلال العرض ما مكنهم من رصد ومتابعة العديد من الحالات المشبوهة.

وقال مصدر أمني كبير لموقع "المجد الأمني" :"إن العميل الذي ألقي القبض عليه تلقى اتصالاً من ضابط المخابرات الصهيوني كلفه بمتابعة العرض العسكري واحصاء جميع الأسلحة التي تم عرضها، بالإضافة لتسجيل علامات فارقة في السيارات التي حملت المقاتلين".

ولفت إلى أنه كلف أيضاً بمعرفة أين سينتهي مطاف العرض وأين سيتم إخفاء تلك الصواريخ الكبيرة التي تم عرضها، بالإضافة لمعرفة مكان إخفاء طائرة أبابيل التي أطلقتها كتائب القسام خلال العرض.

ويحاول جهاز الشاباك الصهيوني معرفة أماكن تخزين الصواريخ ومخازن السلاح لدى المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد العجز الكبير الذي مني به في معركة العصف المأكول.