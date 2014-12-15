نتنياهو: أتوقع من واشنطن استخدام الفيتو ضد إنهاء الاحتلال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل اجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في روما "أتوقع من الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن والذي يطالب الإعلان عن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطينية.

وتوجه نتنياهو صباح اليوم لروما للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وقبل صعوده للطائرة قال :" نتنياهو " في السنوات الماضية نجحنا مره تلو الأخرى في صد محاولات كثيرة لإملاء شروط على إسرائيل تلحق الضرر بأمنها وأخرى لا تتوافق مع السلام الحقيقي، وأنه في هذه المرة لن نقبل أي إملاءات أحادية الجانب مرتبطة بجدول زمني.

ففي حين أن الإرهاب الإسلامي يرسل أذرعه لكل زاوية في العالم فنحن سنصد كل محاولة يحاول الإرهابيين نقلها لداخل "إسرائيل" وتلك الأمور سأقولها بشكل واضح لمن سألتقيهم في روما . ونجن سنقف ثابتين على مواقفنا.