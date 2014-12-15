روبرت سيري: قرار مجلس الأمن ليس بديلا للمحادثات المباشرة

قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري، اليوم الاثنين، إن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون بديلاً لمحادثات السلام المباشرة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

وقال سيري :" إن المسعى الفلسطيني لإصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن قد يكون خطوة مهمة".

جاءت أقوال سيري هذه في سياق التقارير التي تحدثت عن نية الرئيس ، محمود عباس، التوجه إلى مجلس الأمن الأربعاء.

وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأميركية جون كيري مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، في روما ظهر اليوم، قد انتهى بدون عقد مؤتمر صحفي.

وكانت تقارير "إسرائيلية" قد تحدثت أن نتانياهو كان ينوي أن يطالب الولايات المتحدة باستخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد المسعى الفلسطيني.