القدس: عائلة الشهيد حجازي تتسلم أمراً إدارياً بهدم منزلها

تسلمت عائلة الشهيد المقدسي معتز حجازي أمر هدمٍ اداري لمنزلها في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، من بلدية الاحتلال في القدس، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأوضحت عائلة حجازي أن منزلها تم تشييده قبل احتلال مدينة القدس، ولفتت الى أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال ترافقها قوة من جنود وشرطة الاحتلال سلمتها أمر الهدم اليوم.

يذكر أن العائلة كانت تسلمت الشهر الماضي قرار هدم 'عسكري'، يقضي بهدم منزلها بعد اطلاق الشهيد معتز حجازي الرصاص على الحاخام المتطرف 'يهودا غليك'، وما تبع ذلك من تصفية جنود الاحتلال للشاب حجازي فوق سطح منزله، وتم تجميد قرار الهدم لحين البت من قبل محكمة الاحتلال العليا في القضية.