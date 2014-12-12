فلسطين تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي حتى الاثنين

قال مدير دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد: "إن الأراضي الفلسطينية تتأثر بمنخفض ضعيف يشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي ما ينتج عنه تساقط الأمطار الخفيفة والمتفرقة منذ الليلة حتى الاثنين المقبل".

وأوضح أبو أسعد في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الجمعة، أن فلسطين تتأثر بطرف المنخفض القوي الذي يضرب القارة الأوروبية التي تشهد أمطار غزيرة وعواصف رعدية كبيرة لذلك فإن الأراضي الفلسطينية تتأثر بجزء بسيط من هذا المنخفض.

وبين أن الرياح مساء اليوم وغداً السبت ستكون قوية ثم تبدأ بالاستقرار الاثنين المقبل.