الأردن: استشهاد أبو عين جريمة و دلالة واضحة على انتهاكات « إسرائيل »

دانت الحكومة الأردنية الأربعاء استشهاد مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد أبو عين بعدما ضربه جنود إسرائيليون على صدره باعقاب بنادقهم خلال تظاهرة في قرية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا انها “جريمة”.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان “الجريمة (…) دلالة واضحة على انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الانسان، وهي جريمة تضاف إلى الجرائم الاسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأكد المومني في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الاردنية رفض بلاده “وبشدة المبررات الاسرائيلية لهذه الجريمة”، داعيا المجتمع الدولي الى “التدخل الفاعل لوقف التغول الاسرائيلي وانتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضي 1967″.

وحذر المومني من “آثار استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجره ذلك من انعكاسات سلبية” ، مشددا في الوقت نفسه على “ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات بما يفضي الى إحلال السلام”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دان الاربعاء استشهاد ابو عين، واعلن الحداد ثلاثة أيام.

واستشهد أبو عين بعدما ضربه جنود اسرائيليون على صدره باعقاب بنادقهم خلال تظاهرة في قرية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت مصادر طبية وامنية فلسطينية.

وكان اهالي قرية ترمسعيا الواقعة شمال مدينة رام الله دعوا الى تظاهرة الاربعاء ضد نشاط استيطاني على اراضيهم.