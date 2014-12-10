الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا

يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا الخميس، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية، ويكون الجو غائماً جزئياً، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويبقى الجو يوم الاحد، غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.