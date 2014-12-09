ضابط « إسرائيلي »: كل صاروخ قبة فولاذية كلفنا 80 ألف دولار

قال العميد في جيش الاحتياط "يديديا يعاري" مدير عام شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية أن تكلفة كل صاروخ من صواريخ القبة الفولاذية يبلغ ما بين 300 إلى 350 ألف شيكل أي ما يعادل 80 ألف دولار.

وحسب أقوال يعاري في مؤتمر الأمن العام لصحيفة "غلوبس" أن التكلفة باهظة جداً، ولكن تلك المنظومات تبعد الأضرار عن الاقتصاد "الإسرائيلي".

وأضاف يعاري: عندما ننظر إلى مستودعات أسلحة العدو وعلى قدرة الأعداء العمل على جبهتين فطابع هذا التهديد وقوته هما أكثر بكثير من هجوم علي هضبة الجولان وقناة السويس لأن "إسرائيل" في حربي الجولان وقناة السويس لم يلحق بها أضرار ولكن ما يحدث في تلك الفترة يختلف كلياً عن الماضي.

وتابع: العبرة من الحرب على غزة، هو أنه ما نجحنا بفعله بفضل القبة الفولاذية لا يمكن فعله في المواجهات القادمة فيجب البدء بتصنيع منظومة العصا السحرية.