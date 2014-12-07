« الزيات » يكشف غموض طلب الجلسة السرية بين مرسي والسيسي

أوضح المحامي منتصر الزيات، محامي قيادات الإخوان المعتقلين منذ أحداث 3 يوليو، حقيقة طلب الرئيس المعزول محمد مرسي عقد جلسة خاصة سرية في حضور 7 شخصيات عسكرية، من بينهم السيسي وطنطاوي وسامي عنان، حول الأمور المتعلقة بفترة حكمه.

وقال الزيات في تدوينة له على "فيس بوك": "واضح أنه حصل لبس عند كثيرين نتيجة عدم النقل الدقيق لوقائع الجلسة، فيما يتعلق بطلب الرئيس مرسي عقد جلسة خاصة سرية في حضور ٧ شخصيات عسكرية كبرى لتداول معلومات تتعلق بغزة وسيناء وأمور عسكرية كان قد سبق مناقشتها جمع هؤلاء السبعة به، وقال إنها معلومات تتعلق بالأمن القومي، وكمان قال مستعد أوصف مكان احتجازي بالقاعدة البحرية وصفًا دقيقًا لأني ترددت عليه بصفتي الرئيس.

وأضاف: "لكنه قال إنه حيتكلم بالتفصيل عن كل ما يتعلق بالانقلاب والمؤامرات التي تعرض لها في الجلسة التي سوف تخصصها له المحكمة بعد انتهاء مرافعات الدفاع وطلب من المحكمة أن تلزم وسائل الإعلام نقل مرافعته ليسمعه الشعب".