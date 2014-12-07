قراقع: 30 مشروعا اقتصاديا لأسرى ومحررين

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "إن الصندوق العربي لدعم الأسرى والمحررين، وافق على تقديم 30 مشروعا اقتصاديا لصالح 30 أسيرا فلسطينيا".

وأضاف قراقع في تصريح له، اليوم الأحد، عقب اختتام اعمال اللجنة المسؤولة عن صندوق دعم الاسرى والمحررين في الجامعة العربية، أن اجتماع اليوم ناقش موافقة اللجنة الخاصة بمجلس الصندوق العربي لدعم الاسرى والمحررين في فلسطين، على المشاريع التي قدمتها هيئة الأسرى.

وأشار إلى أن هذه المشاريع التي سيكون لها دور إيجابي للأسير وذويه، سيتلوها مشاريع أخرى، حيث تم بحث الجدوى الاقتصادية بشكل دقيق لتلك المشاريع، بمساعدة خبراء اقتصاديين، لتكون لها فعالية في المستقبل، وليستفيد الأسير منها.

وبين قراقع أن عدد الاسرى المستفيدين من هذه المشاريع 30 أسيرا، حيث تم تقديم المشاريع باسمهم للجنة، ليتم دعمهم اقتصاديا، ليتمكنوا من التغلب على العقوبات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم، خاصة بعد تحررهم من السجون.

وقال: 'إن الصندوق العربي تم تشكيله في المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى والمحررين، والذي عقد في العراق عام ٢٠١٢ بإشراف من جامعة الدول العربية، والعراق قدمت دعما بمبلغ مليوني دولار لصالح الصندوق الذي تم إقراره بإدارة العراق، ومندوبية فلسطين في الجامعة العربية، لوضع آليات عملية وحسابية لكيفية دعم الاسرى، حيث إن الاجتماع يأتي على أساس دعم قضية المعتقلين ودعم نضالات الاسرى في سجون الاحتلال، ومساهمة من الجامعة العربية لعدالة قضية الاسرى.

بدوره، قال الوزير المفوض من مندوبية العراق بالجامعة العربية يوسف النعمة، إن اجتماع اليوم كان هاما لبحث كيفية مساعدة الأسير الفلسطيني، وتمت الموافقة على كل المشاريع التي تقدم بها قراقع في الاجتماع.

وأكد أنه تمت الموافقة على كافة المشاريع، حيث ستبدأ خطة عمل للتحرك من اليوم لمناقشة الفترات لتنفيذ المشاريع بالسرعة الممكنة، وقال: إن تلك المشاريع تأتي من خلال استثمار المبلغ الذي تعهدت به العراق في المؤتمر الدولي لدعم الاسرى والمحررين ورؤية الصندوق حول ذلك، وهي مشاريع صغيرة باسمها ولكن ستعطي مردودا للأسير وعائلته.