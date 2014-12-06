بالصور .. الإعلان عن قميص المنتخب الوطني في نهائيات أمم أسيا

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم برئاسة اللواء جبريل الرجوب عن القميص الرسمي للمنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم آسيا 2015 التي تستضيفها أستراليا, خلال الحفل الذي أقيم في أبو ظبي بالتعاون مع شركة "روماي ROMAI" الإماراتية للأدوات والملابس الرياضية.

وتصور الرجوب بقميص الوطني بجانب حارس المنتخب رمزي صالح, والمعلق الفلسطيني في قنوات أبو ظبي حازم عبد السلام, في حين ظهر في صور أخرى اللاعبون عبد الله جابر, ومصعب البطاط, وخالد سالم, وأحمد ماهر, وفهد عتال, وهيثم ذيب, وإياد أبو غرقود.

وتعدّ "روماي ROMAI" الشركة الراعية للمنتخب خلال أمم آسيا, وقد وقّعت عقدا مع الاتحاد الفلسطيني لتزويد الفريق بالملابس والأدوات الرياضية أثناء البطولة القارية.















