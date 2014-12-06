ثالث ليلة من الاحتجاجات في نيويورك ضد عنف الشرطة

نظم محتجون في نيويورك ومدن أميركية أخرى، تجمعات لثالث ليلة، منددين باستخدام الشرطة القوة المميتة ضد الأقليات، رغم أن الادعاء قال إنه سيبحث توجيه اتهامات ضد شرطي في قتل رجل أسود - أكاي جورلي - أعزل بالرصاص ببروكلين في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان قتل جورلي (28 عامًا) بالرصاص أحدث واقعة في سلسلة من تصرفات الشرطة المميتة التي أشعلت غضب الرأي العام الأميركي بشأن ما يعتبره كثيرون أعمال عنف عنصرية من جانب قوات إنفاذ القانون.

وكانت موجة الاحتجاجات الغاضبة والسلمية إلى حد كبير التي وقعت الأسبوع الماضي، بدأت، الأربعاء الماضي، عندما امتنعت هيئة محلفين بنيويورك عن توجيه اتهامات للشرطي دانييل بانتاليو في قضية خنق إريك جارنر، وهو أب لستة أطفال (43 عامًا)، حتى الموت.

واعتقل جارنر الذي لم يكن يحمل سلاحًا للاشتباه ببيعه سجائر بشكل غير قانوني في مواجهة مع الشرطة صورت بالفيديو في جزيرة ستاتين في تموز/ يوليو.

وأعلن قرار عدم توجيه اتهامات لبانتاليو بعد تسعة أيام من اتخاذ هيئة محلفين كبرى في ميزوري قرارا بعدم توجيه اتهامات لشرطي أبيض لقتله بالرصاص في آب/ أغسطس، شابًا أسود أعزل في ضاحية فيرجسون بمدينة سانت لويس، ما أشعل اضطرابات وعمليات اشعال نار هناك على مدى ليلتين.

ثم قتل ضابط شرطة أبيض رجلا أسود أعزل بالرصاص في فينيكس بولاية أريزونا يوم الخميس أثناء مشاجرة، ما أدى لاحتجاجات هناك.