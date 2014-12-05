قضية الافراج عن الجاسوس بولارد مقابل الدفعة الرابعة تعلو على السطح مجددا

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية مع زوجة الجاسوس اليهودي جونثان بولارد المعتقل منذ 30 عاما في السجون الامريكية: "سنواصل نضالنا حتى الافراج عنه".

يشار إلى أن المحادثة الهاتفية وفقاً لصحيفة يديعوت أحرينوت الصهيونية جاءت بين نتنياهو وزوجة بولارد في اعقاب تدهور صحة زوجها جونثان ونقله للمستشفى بعد أن فقد الوعي.

وعقب الخبير في الشؤون الاسرائيلية فادي عبد الهادي على التصريح قائلاً: "إن تصريح نتنياهو يعتبر الأول من نوعه الذي يُدلي به للإعلام وهو تصريح جدي".

وأضاف الخبير في الشأن الصهيوني لـ"فلسطين اليوم": "ليس من المستبعد أن تعود قضية الافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الـ26 المعتقلين قبل اتفاق اوسلو والتي رفض نتنياهو وحكومته الافراج عنهم قبل أشهر بذريعة توجه السلطة الفلسطينية لمؤسسات الامم المتحدة للحصول على المزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وتابع الخبير قوله: "السؤال الآن هل ستطفو صفقة بولارد والأسرى الفلسطينيين الـ26 على السطح مجدداً.