مراسل « بي إن سبورت » يثير غضب مورينيو

بدا على البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي الضيق الشديد في تصريحاته لقناة "بي إن سبورت" عقب الفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير (3-0) ضمن منافسات الجولة الـ14 من "البريميرليغ".

وبسؤاله عن سر توتر لاعبي تشيلسي أول 10 دقائق من اللقاء، ردّ مورينيو بغضب على مراسل "بي إن سبورت": "لم نكن متوترين مثلما تقول، لماذا تبحثون عن السلبيات فقط؟، ولا تقولون أن تشيلسي نجح في فرض أسلوبه".

وأضاف المدرب البرتغالي: "قدم اللاعبون أداء جيدا، وتحكمنا في اللقاء بعد تسجيل الهدف الأول، ووضعنا المنافس في موقع خطر، كما أن تيبو كورتوا تعامل مع المحاولات القليلة التي وصلته بنجاح".

وحول عدم تأثير غياب دييغو كوستا، قال "السبيشيال وان": "فلسفتي الدائمة في التدريب، أن الكل يعمل لمصلحة الفريق، أثق في قدرات ديدييه دروغبا وكوستا، وكنت أعلم أن لويك ريمي سيكون أسرع من دروغبا في الدقائق الأخيرة، لذا دفعت به وسجل الهدف الثالث، تطبيقا لسياسة المداورة بين اللاعبين".

وتابع: "حققنا فوزا مهما رفع رصيدنا إلى 36 نقطة في الصدارة".