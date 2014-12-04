مؤسسة الأقصى:2708 من مستوطنى وجنود الاحتلال اقتحموا المسجد فى أكتوبر ونوفمبر

أفادت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" أن نحو 2708 من المستوطنين اليهود وجنود الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وأضافت المؤسسة المعنية بالدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية في تقرير إحصائي اليوم الخميس أن عدد المقتحمين في شهر أكتوبر بلغ 1600 مستوطن وعنصر إحتلالي بينهم 1411 مستوطنا، 104 جنود بلباسهم العسكري ضمن برنامج الإرشاد والاستكشاف العسكري، 83 عنصرا مخابرات وضباط، واثنان من موظفي سلطة الآثار الاسرائيلية.

وأضافت أن عدد المقتحمين خلال شهر نوفمبر بلغ 1411 مستوطنا وعنصرا احتلالياً بينهم 1081 مستوطنا، 22 عنصر مخابرات،واثنان من موظفي سلطة الآثار الإسرائيلية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الكنيست. وأوضحت "مؤسسة الأقصى" انه عدد المقتحمين من المستوطنين وعناصر الاحتلال خلال العام الماضي 2013 وصل إلى 12771 مقتحما، منهم 8697 مستوطنا، و4074 عسكريا، بينما وصل عدد المقتحمين حتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2014 نحو 13757مقتحما، أغلبهم من المستوطنين ( 11507) .

واعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي فشل خلال الشهرين الأخيرين في محاولاته لتأسيس مرحلة جديدة في المسجد الأقصى المبارك من خلال تصعيد اقتحاماته وجملة من الاعتداءات الشرسة عليه والمخططات ضده.

وقالت المؤسسة إن التواجد اليومي على مدار الساعة، وخاصة في ساعات الصباح الباكرة في المسجد الأقصى ونشاطات تكثيف شد الرحال والنفير إلى الأقصى والاعتكاف والرباط، كان السبب الأهم في فشل الاحتلال. وأضافت أن الاحتلال نفسه تفاجأ من حجم نشاطات الدفاع عن الأقصى فلسطينيا ( القدس والداخل بشكل خاص)، وبدايات التحرك الإسلامي جماهيريا إسلاميا وعربيا، رسميا وإعلاميا، ومنه دور الأردن وإرجاعها سفيرها من إسرائيل إلى الأردن حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن حفريات الاحتلال أسفل وفى محيط المسجد الأقصى ما زالت مستمرة وتتعمق وتتشعب وتشكل محور خطورة كبير عليه ، إلى جانب مشاريع التهويد والاستيطان التي تطوق وتخنق المسجد الأقصى وتحاول طمس المعالم والتاريخ الاسلامى والعربي العريق واستحداث تاريخ عبري موهوم.