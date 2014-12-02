هنية يحذر من حرمان الفلسطينيين ثمار النصر

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن "الاحتلال الإسرائيلي لم ولن يستطع تحقيق أهدافه في غزة طالما أن المقاومة الفلسطينية موجودة".

وأكد هنية خلال، الملتقى الدولي الثاني للتضامن مع الشعب الفلسطيني في لبنان، أن نظرية الأمن القومي الإسرائيلي سقطت وتم إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد العدوان الأخيرة على غزة.

مشدداً على أن المقـاومة هي الخيار الأنجع والاستراتيجي لانهاء الاحتلال، محذراً من محاولات حرمان الشعب الفلسطيني من قطف ثمار النصر من خلال تأخير اعادة الإعمار.

وأوضح أن الحرب على غزة أظهرت وحدة فصائل المقاومة التي تجلت في الميدان وعبرت عن نفسها في التنسيق والتعاون بينها، مبدياً افتخاره بكتائب القسام وسرايا القدس وكافة القوى الوطنية الفلسطينية التي تقف في صف المقاومة.

وبين هنية، وجود مئات آلاف البيوت المدمرة، مناشداً العرب والمسلمين بإنهاء الحصار وإعادة الاعمار في قطاع غزة.

ودعا هنية "للمزيد من الفعاليات والتضامن والدعم والمسـاعدات للمواطنين بغزة حتى تبقى غزة عصية على الكسر".

وقال هنية، إن " الاحتلال الإسرائيلي تخطى كل الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى والقدس، مضيفاً إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمؤامرة كبيرة من أجل إسقاط حقوقه تحت مسميات عديدة وهناك أطراف تسهل هذه العملية.