إندونيسيا ترفض فتح مكتب تمثيلي لـ « حماس » في « جاكرتا »

رفضت الحكومة الإندونيسية طلبًا بفتح مكتب تمثيلي لحركة حماس في العاصمة "جاكرتا".

وبرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية "مايكل تينه" القرار بقوله للأناضول، "إن علاقات بلاده لا تتمثل مع الفصائل الفلسطينية، وإنما مع الدولة الفلسطينية".

وأوضح الدبلوماسي الإندونيسي أن السفارة الفلسطينية في جاكارتا تمثل كل الشعب الفلسطيني، مبينًا أن الحكومة لا تعارض فعاليات حركة حماس التي تجريها خارج إطار السفارة، لكنها لن تسمح بفتح مكتب مستقل لها.

وكان رئيس وفد حماس "أبو عمر محمد"، طلب الجمعة الماضية من نواب البرلمان الإندونيسي دعمهم لطلب الحركة بفتح مكتب لها في العاصمة جاكرتا.

يشار أن حركة حماس لها مكاتب تمثيلية في عدد من الدول منها الهند، وروسيا، وألمانيا، وكانت حركتا فتح وحماس شكلتا حكومة توافق وطني في الثاني من حزيران/يونيو الماضي، بناءً على اتفاق المصالحة بينهما.

جدير بالذكر أن إندونيسيا اعترفت بالدولة الفلسطينية عام 1988، وفتحت سفارة لها في العاصمة جاكرتا عام 1989.