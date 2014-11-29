الجيش الإسرائيلي يشدد الحراسة على المستوطنين

قرر الجيش الإسرائيلي تشديد الحراسة على المستوطنين في الضفة الغربية وخاصة من "الإناث" اللواتي يتحركن من مناطق لأخرى عبر محطات الحافلات والسيارات الخاصة.

واوردت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني، إن هذا القرار جاء بسبب تصاعد الأحداث الأخيرة وعمليات استهداف المستوطنين في الضفة برشقهم بالحجارة والمولوتوف وحتى بعمليات الدهس التي كان آخرها منذ أقل من شهر قرب الخليل وأدى لمقتل إسرائيلية من سكان مستوطنة "كريات أربع".

وأشار الموقع إلى أنه سيتم زيادة عدد محطات النقل والمواصلات وزيادة القوات الأمنية من الجيش العاملة بالضفة وخاصةً تعزيز الحراسة في محطات الحافلات وطرق السير والعمل على وضع مكعبات اسمنتية وكتل خراسانية ضخمة على المحطات الواقعة على الطرق الرئيسية للمستوطنين بالضفة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي بقيادة الضفة للموقع، "إن الهدف من ذلك إحباط أي محاولات لتنفيذ أي عمليات أو على الأقل الاستجابة السريعة لأي هجوم قد يقع في لحظته."