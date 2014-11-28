الهيئة الشعبية العالمية تدعم متضرري المنخفض بـ100 ألف دولار

أعلن الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عن تقديم الهيئة 100 ألف دولار لدعم المتضررين جراء المنخفض الأخير على غزة من خلال مكتبها في قطاع غزة.

في الوقت ذاته، وجه يوسف نداء استغاثة للمؤسسات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم ومحبي الشعب الفلسطيني لدعم المشردين والنازحين في غزة في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية المتلاحقة.

وقال يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 28-11-2014 إن آلاف النازحين والمشردين وممن فقدوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي ينتظرون الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يحيوها.

وشدد يوسف على ضرورة دعم القطاع المحاصر والمدمر جراء عدوان استمر 51 يوماً بالمشاريع المختلفة ومساندة الفقراء والمتعطلين عن العمل وهم بنسب مرتفعة جداً من أجل تعزيز صمودهم.

وتوجه يوسف بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وحث الجهات المانحة المختلفة بضرورة استمرار دعمهم ومساندتهم.