الشعبية: اعتقال قيادات شعبنا لن يوقف مسيرتنا النضالية

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اعتقال قيادات شعبنا لن يوقف مسيرتها النضالية الذي دفعت ثمنه آلاف الشهداء والأسرى من خيرة قادتها وكوادرها على مدار 47 عاماً من النضال.

واعتبرت الجبهة قيام قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم باعتقال القيادي التاريخي الرفيق عبد العليم دعنا من منزله إضافة لسلسلة مداهمات واعتقالات لعشرات الشبان في مدينة الخليل، تأتي في إطار العدوان المتواصل ضد شعبنا في القدس والضفة ومناطق الـ48، وإنها ستفشل في تحقيق أهدافها، وسيواصل شعبنا مسيرته النضالية حتى رحيل آخر جندي ومستوطن , عن كل شبر من أرضنا.

وأشادت الجبهة بصمود وصلابة قائدها دعنا والذي شكّل وما زال نموذجاً لأبناء شعبنا في الصلابة والتحدي والصمود سواء على مستوى دوره الوطني والقيادي على مستوى المحافظة والوطن ام على مستوى التحقيق، حيث اعتقل عشرات المرات قضى خلالها زهرة شبابه في سجون الاحتلال.