فيديو | مدرب يوقف لاعبا حاول الهروب على طريقة « بيل »

لجأ المدير الفني لفريق ليفسكي صوفيا البلغاري، الإسباني خوسيه مورسيا، لطريقة غير أخلاقية لإيقاف مهاجم فريق بوتيف بلوفديف، يوردان هريستوف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "خريستوف بوتيف" لحساب الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري البلغاري الممتاز.

وتدخل المدرب الإسباني، البالغ من العمر "49 عاما"، بنفسه لإبعاد كرة المهاجم هريستوف، الذي كان يحاول الهروب بالكرة على طريقة جناح نادي ريال مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل، الذي سجل هدفا رائعا في مرمى الغريم التقليدي برشلونة، بنفس الكيفية في نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا (2-1).

ونجح هريستوف في تخطي مدافع فريق ليفسكي صوفيا، بلامن كروموف، على طريقة ما فعله "بيل" مع مدافع فريق برشلونة مارك بارترا، حين اضطر لتخطي الخط الجانبي من الملعب ثم عاد ليركض بالكرة، ويسبق المدافع؛ لكنه اصطدم بالمدرب الإسباني، الذي اعترض اللاعب دون أن يلمس الكرة.

ورغم أن المدرب السابق لفريقي أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو الإسبانيين، والذي تولى تدريب ليفسكي في يونيو حزيران الماضي، قد أفسد هجمة لصالح فريق بوتيف بلوفديف؛ إلا أن حكم المباراة لم يشهر البطاقة الحمراء في وجهه، واكتفى بتحذيره شفهيا.

ونجح فريق ليفسكي صوفيا، الذي يلعب له التونسي أيمن بلعيد، في اكتساح مضيفه بثلاثية نظيفة حملت إمضاء كل من رومان بروتشازكا، وجورجي سارموف، ووبيدويا، ليرفع بالتالي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري البلغاري الممتاز، في حين تجمد رصيد بوتيف بلوفديف عند 24 نقطة في المركز السابع.