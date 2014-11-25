توزيع المنحة المالية على أندية غزة الخميس المقبل

حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الخميس المقبل الساعة الثانية عشر ظهرا, موعدا لإقامة الحفل المركزي الخاص بتسليم المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية في فندق "الأركميد" غرب غزة.

ومن المقرر أن يستفيد من المنحة 56 ناديا هم أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد الكرة بمبلغ يقدر قيمته 600 ألف دولار (25 ألف للممتازة, و15 للأولى, و4 آلاف للثانية, 2500 للثالثة).

ووجه الاتحاد دعوات لجميع الأندية لحضور الاحتفال من أجل تسلم المنحة المالية.

من جانبه, شكر إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة بدعم أندية القطاع.

وقال أبو سليم إن المنحة ستساهم في تقليص مصروفات الأندية خلال الموسم الجديد, خاصة بعد العدوان الأخير على القطاع.