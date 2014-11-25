مصرع 12 مصرياً في انهيار عقار شرقي القاهرة

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 7 آخرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جراء انهيار عقار بمنطقة المطرية شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وقال اللواء جمال حلاوة نائب جهاز الحماية المدنية (تابع لوزارة الداخلية) بالعاصمة القاهرة للأناضول إن "العقار بشرق القاهرة، وهو مكون من 6 طوابق وأسفر انهياره عن مصرع 12 شخصا".

وأضاف أنهم تمكنوا من إنقاذ 7 أشخاص من سكان العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

فيما قال خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة للأناضول إن "عدد الوفيات الذين جرى نقلهم من خلال سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة هم 7 أشخاص، إلى جانب إصابة 7 آخرين"، مشيراً إلى أن العدد مرشح للزيادة.

ولم يعرف بعد سبب انهيار عقار القاهرة، غير أن مصر تشهد من حين لآخر حوادث انهيار عقارات عادة ما تكون بسبب مخالفات في مواد البناء أو عدد الطوابق المسموح بها.

فيما تنهار عقارات أخرى نتيجة تهالكها وعدم القيام بعمليات الترميم اللازمة.