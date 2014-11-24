محاكم الاحتلال تمدد اعتقال 67 أسيراً

أفاد نادي الأسير اليوم الاثنين، بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقال 67 أسيرا في الآونة الأخيرة، بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية.

وأوضح النادي أن محكمة الاحتلال في 'عوفر' مددت اعتقال كل من الأسرى: عرفات عزام، ومحمد السواحرة، ونشأت حامد، والمنتصر بالله أبو سرور، وفراس الزرو، وأحمد حامد، وعاصف حامد، وحمزة عمرو، وضياء زعول، ومحمد عرار. بينما مددت محكمة الاحتلال في 'عسقلان' اعتقال كل من الأسرى: محمود الهشلمون، وأحمد شحادة، وسيف أبو زينة، وخالد النتشة، وحمزة عدم، وخالد خروب، وأحمد جمال، وزياد البطران.

ومددت محكمة الاحتلال في 'الجلمة' اعتقال الأسرى: مهند نور، وطارق أبو الرب، وممدوح عاصي، وأسيد أبو زينة، ومهدي حمارشة، ومجاهد أبو عمر، ومحمد بدران، وحلمي حمامرة، وعمرو حمامرة، ومحمد أبو عليا.

وأضاف النادي أن محكمة الاحتلال في 'المسكوبية' مددت اعتقال الأسرى: محمود حامد، وموسى حماد، وسلم صوالحي، وبرهان عاصي، وأحمد عليان، وهشام عياش، ورأفت يوسف، فيما مددت محكمة 'بتاح تكفا' اعتقال كل من: أحمد حبيشة، وعبد اللطيف مختار، وحمزة فريج، وأحمد اكبارية، وعلاء قدوسي، وأحمد قط، وأمجد نجم، وهاني القط، وبشار أبو شرخ، وباسل حدادة، وحافظ أبو شيخة.

ومددت محكمة الاحتلال في 'سالم' اعتقال الأسرى: ياسمين شعبان، وأمجد أبو سفاقة، وحمادة صوف، ومنتصر سروجي، ومراد فشافشة، وربيع لوباني، وعبد القادر برجيس، وعلاء عودة، وخالد أبو بكر، ومعاذ عمر، ومحمد أبو دغيش، ويزن حميدي، وسمير حميدي، ورائد نعالوه، ومؤمن حنني، وأحمد الشلبي، وباجس علي، ومصعب عطية، ومحمد رضوان، وعبد الله رضوان، ومهند دريدي.