الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتحذير من خطر تشكل السيول

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون الامطار غزيرة في ساعات المساء والليل ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر عالي ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الاربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر عالي ارتفاع الموج.

اما يوم الخميس المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح خاصة اليوم السبت، وخطر التزحلق على الطرق، وانخفاض مدى الرؤيا الافقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة.