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27% من الألمان يشبهون « إسرائيل » بالنازية بعد حرب غزة

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 20:18 - 22 نوفمبر 2014
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بين بحث ألماني أن العداء لإسرائيل بعد العدوان على غزة تزايد بشكل كبير في أوساط الشعب الألماني حيث شبّه 27% من المشاركين في البحث ممارسات "إسرائيل" بالنازية.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها يوم أمس الجمعة نتائج البحث في صفحاتها الداخلية بشكل مقتضب، والذي يبين أن الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على غزة الصيف الأخير أدت إلى تزايد العداء لإسرائيل في ألمانيا.

أجرى البحث "صندوق فريديريخ" الألماني بمشاركة عينة مكونة  1915  شخصا، وسئل المشاركون عن رأيهم في إسرائيل وسياساتها في شهر حزيران (يونيو)، أي  قبل العدوان على غزة ثم أعادوا طرح نفس الأسئلة على المشاركين في شهر أيلول(سبتمبر)، وبينت أن العداء لإسرائيل تزايد بعد الحرب.

وبينت نتائج البحث أن 27% من المشاركين شبهوا ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بممارسات النازية ضد اليهود، في حين قال 18% من المشاركين إن اليهود  يتحملون بشكل جزئي المسؤولية عن ملاحقتهم بسب أعمالهم.

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